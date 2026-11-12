В Ярославской области таксист помог задержать курьера телефонных мошенников
Рыбинский городской суд отправил под стражу 21-летнего жителя Москвы, обвиняемого в хищении более 2,5 млн руб. у 74-летней жительницы Рыбинска. По версии следствия, молодой человек работал курьером телефонных мошенников, сообщает прокуратура Ярославской области.
По данным следствия, в октябре обвиняемый приехал в Рыбинск, чтобы забрать деньги у обманутой пенсионерки. Позднее его задержали в Переславле-Залесском с деньгами потерпевшей. Как отмечает прокуратура, задержать курьера помог бдительный таксист.
С учетом позиции Рыбинской городской прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Уголовное дело расследует Рыбинское межмуниципальное управление МВД.
Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.