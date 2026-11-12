В Ярославской области таксист помог задержать курьера телефонных мошенников

По данным следствия, в октябре обвиняемый приехал в Рыбинск, чтобы забрать деньги у обманутой пенсионерки. Позднее его задержали в Переславле-Залесском с деньгами потерпевшей. Как отмечает прокуратура, задержать курьера помог бдительный таксист.