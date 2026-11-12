«Служба заказчика» и опасна, и трудна

Летом 2025 года мэрия направила в суд заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. За полгода до этого МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту хищения 100% доли в уставном капитале «Службы заказчика». По данным следствия, отчет об установлении рыночной стоимости доли компании (25,7 млн руб.) был подделан. Бывший руководитель «Службы заказчика» Альберт Рыскильдин был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, суды не приняли во внимание результаты экспертизы, которая определила, что рыночная стоимость актива в марте 2020 года составляла 183,5 млн руб. Арбитражный суд Башкирии заявление удовлетворил, предыдущее решение отменил и приступил к повторному рассмотрению исков.