«Служба заказчика» и опасна, и трудна
Мэрия сохранила контроль над муниципальным застройщиком
Арбитражный суд Башкирии спустя шесть лет с момента начала спора признал недействительными торги по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика» и договор купли-продажи, заключенный по итогам торгов с ООО «Прайм-недвижимость». По решению суда, доля в уставном капитале «Службы заказчика» должна быть возвращена ООО «Служба заказчика и технического надзора», а «Прайм-недвижимости» обязаны вернуть 25,7 млн руб. Суд установил, что сделка была совершена по заниженной цене и на основании фальсифицированных документов.
Весной 2020 года подконтрольное мэрии Уфы ООО «Специализированный застройщик "Служба заказчика и технического надзора"» (тогда МУП) выставило на продажу 100% долю в уставном капитале ООО «Служба заказчика». Главным активом компании было право собственности на три земельных участка: два площадью около 1,1 га в микрорайоне Глумилино и один площадью 0,5 га в Сипайлово.
Победителем торгов стал «Прайм-недвижимость». Компания приобрела «Службу заказчика» за 25,7 млн руб., но заключить договор купли-продажи прежний владелец отказался, сославшись на низкую стоимость сделки.
В декабре 2020 года «Прайм-недвижимость» подал иск, в котором просил заставить продавца подписать договор, а мэрия Уфы заявила встречный иск о признании торгов недействительными. По данным администрации, бывший директор «Службы заказчика» Альберт Рыскилдин (находится в процедуре банкротства) изменил финансовые показатели компании, чтобы установить низкую стоимость ее продажи. Кроме того, заявили в мэрии, именно он является бенефициаром «Прайм-недвижимости». Позднее все инстанции арбитражного суда удовлетворили иск «Прайм-недвижимости», а администрации отказали.
В 2023 году «Служба заказчика» была признана банкротом, но год спустя процедура была прекращена по причине погашения всех требований кредиторов (7,8 млн руб.).
Летом 2025 года мэрия направила в суд заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. За полгода до этого МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту хищения 100% доли в уставном капитале «Службы заказчика». По данным следствия, отчет об установлении рыночной стоимости доли компании (25,7 млн руб.) был подделан. Бывший руководитель «Службы заказчика» Альберт Рыскильдин был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Кроме того, суды не приняли во внимание результаты экспертизы, которая определила, что рыночная стоимость актива в марте 2020 года составляла 183,5 млн руб. Арбитражный суд Башкирии заявление удовлетворил, предыдущее решение отменил и приступил к повторному рассмотрению исков.
Уголовное дело господина Рыскильдина с мая этого года находится на рассмотрении в Ленинском райсуде Уфы. Приговор пока не вынесен.
Как установил суд, начальная стоимость лота была определена на основании отчета эксперта по фамилии Киреева. Однако, эксперт заявила в МВД, что «указанный отчет ею не составлялся и не подписывался, а был составлен иным лицом». Исходя из этого суд пришел к выводу, что «начальная цена аукциона не только не отражала действительную рыночную стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика», но и такая оценка не существовала вообще».
Также суд установил, что именно Альберт Рыскильдин занизил финансовые показатели «Службы заказчика», не указав, например, дебиторскую задолженность компании. Кроме того, именно господин Рыскильдин перечислил 25,7 млн руб. «Прайм-недвижимости», бенефициаром которой является, для покупки «Службы заказчика».
«Решение суда, на мой взгляд, является обоснованным и убедительным. Ему предшествовали несколько арбитражных дел, в которых были даны оценки сделкам бенефициаров настоящего спора. Подробно и всесторонне исследованы механизмы "игр" с действительной стоимостью чистых активов. Есть также материалы, которыми установлена фальсификация отчета оценщика. Такая совокупность обусловила негативную оценку оспоренной сделки и требований первоначального истца»,— отметил партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский.
С ним согласна генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «На мой взгляд, выводы суда по существу верны и хорошо обоснованы, так суд опирается на две самостоятельные линии аргументации – это порок самих торгов и недобросовестность покупателя. Ключевые обстоятельства — аффилированность руководства, сокрытие дебиторской задолженности. Поэтому, предположу, что наиболее вероятный исход — оставление решения в силе. Дальнейшие попытки обжалования тоже вряд ли изменят результат», — пояснила госпожа Барабаш.