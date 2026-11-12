Жителя Узбекистана осудили на 23 года за подготовку терактов в Ставрополе

Как установил суд, в январе 2025 года мужчина связался с участником запрещенной в России террористической организации «Легион “Свобода России”» и заполнил анкету о вступлении в нее. Через месяц он прибыл в Ставрополь, где по заданию собирал и передавал информацию о военных и административных объектах.