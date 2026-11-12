Жителя Узбекистана осудили на 23 года за подготовку терактов в Ставрополе
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам лишения свободы за подготовку терактов в Ставрополе и шпионаж. По версии суда, он собирал сведения о военных и административных объектах, а также изготовил самодельные зажигательные устройства для нападений на здания городской администрации и краевого министерства природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Первые пять лет наказания Актуганов должен отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.
Как установил суд, в январе 2025 года мужчина связался с участником запрещенной в России террористической организации «Легион “Свобода России”» и заполнил анкету о вступлении в нее. Через месяц он прибыл в Ставрополь, где по заданию собирал и передавал информацию о военных и административных объектах.
Затем Актуганов снял квартиру, в которой хранил компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, и изготовил их. По данным суда, он планировал совершить нападения на здания администрации Ставрополя и министерства природных ресурсов края. Его действия пресекли правоохранители.
Актуганов признан виновным в участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту, шпионаже и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.