Генподрядчик метротрамвая подал встречный иск к «Челябинскому метротрамваю»

Изначально в ноябре 2025 года заявление подал «Челябинский метротрамвай» к генподрядчику сооружения. Истец требует почти 217 млн руб. пени по договору на разработку проектной документации и строительство линии «Север — Юг». В июле этого года по делу была назначена экспертиза, производство на это время приостановлено. После решения о продлении этого этапа ответчик подал встречное заявление. «Моспроект-3» хочет взыскать с оппонента задолженность в размере 293,2 млн руб., а также неустойку за просрочку оплаты работ в 2,9 млн руб. Иск принят к производству. Оба заявления суд рассмотрит совместно после окончания экспертизы.