Генподрядчик метротрамвая подал встречный иск к «Челябинскому метротрамваю»
С организации требуют 296 млн рублей
Арбитражный суд Челябинской области принял к производству встречный иск АО «Моспроект-3» к АО «Челябинский метротрамвай». С организации требуют 296 млн руб., сообщает пресс-служба суда.
Изначально в ноябре 2025 года заявление подал «Челябинский метротрамвай» к генподрядчику сооружения. Истец требует почти 217 млн руб. пени по договору на разработку проектной документации и строительство линии «Север — Юг». В июле этого года по делу была назначена экспертиза, производство на это время приостановлено. После решения о продлении этого этапа ответчик подал встречное заявление. «Моспроект-3» хочет взыскать с оппонента задолженность в размере 293,2 млн руб., а также неустойку за просрочку оплаты работ в 2,9 млн руб. Иск принят к производству. Оба заявления суд рассмотрит совместно после окончания экспертизы.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2022 года «Челябинский метротрамвай» заключил с «Моспроект-3» контракт на сумму 49,5 млрд руб. Компания стала единственным участником и победителем аукциона на возведение линии метротрама «Север—Юг».