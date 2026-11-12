В Саратове суд изучит дело о вымогательстве с ущербом на 140 млн рублей
Четверых подсудимых обвиняют в поджогах склада и машин предпринимателя
В Саратове перед судом предстанут четыре участника организованной группы, обвиняемых в вымогательстве, поджогах, краже и мошенничестве в отношении местного бизнесмена. Материалы дела переданы в Кировский районный суд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обвинение в преступлениях по статьям 163, 167, 158 и 159 УК РФ, по данным картотеки суда, предъявлено предполагаемому главарю — 54-летнему Алексею Техову. Троим сообщникам — Алексею Левину, Денису Маркелову и Александру Яковенко — инкриминируют поджоги, а господину Левину — также вымогательство. Потерпевшим по делу проходит саратовский предприниматель и его семья. Ранее он вел бизнес с главным фигурантом.
По данным Rusprofile, Алексей Техов с августа 2024 года руководит похоронной службой «Натрон». Также он является владельцем 2/3 компании, оставшаяся доля принадлежит Александру Гайворонскому. ООО «Специализированная похоронная служба «Натрон» основано в 1997 году в Саратове. С 7 июля 2021 по 13 сентября 2024 года долей в компании также владел Дмитрий Дмитриев. Также, по информации из открытых источников, летом 2003 года Кировский райсуд Саратова признал Алексея Техова виновным в убийстве и назначил ему 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. На свободу он вышел в декабре 2012 года, а в 2019-м пытался добиться снятия судимости, но безуспешно.
Следствие полагает, что конфликт между основным фигурантом и потерпевшим возник на почве финансовых разногласий. «Полагая, что партнер обманул его на крупную сумму, обвиняемый потребовал от него 8 млн руб. Не получив деньги законным путем, злоумышленник решил прибегнуть к криминальным методам», — рассказали в полиции. Для участия в преступлении господин Техов привлек троих саратовцев.
По версии следствия, чтобы морально надавить на бизнесмена и завладеть частью его активов, участники группы устроили серию поджогов, в результате которых пострадало имущество, принадлежащее потерпевшему и его семье. Помимо этого, участники группы похитили надгробный памятник родителей бизнесмена.
Один из поджогов произошел 30 августа 2025 года. По версии следствия, фигурант поджег пункт по переработке вторсырья в Ленинском районе Саратова. В результате на Песчано-Уметском тракте, 21 сгорели два нежилых и одно жилое здание. Кроме этого, огонь распространился на товары, имущество, погрузчик и три «Газели». Ущерб оценили более чем в 100 млн руб.
По данным следствия, продолжая запугивать бизнесмена и угрожая ему расправой, участники группы попытались завладеть его машиной, а также незаконно переоформили на себя недвижимость и 33,4% в уставном капитале его компании.
Преступную группу удалось вычислить во время расследования дела о поджоге пункта вторсырья. На данный момент все участники находятся в СИЗО. На их имущество стоимостью более 100 млн руб. наложен арест. Общий ущерб от действий группы превышает 140 млн руб. Следующее судебное заседание по уголовному делу в Кировском райсуде назначено на 16 ноября.