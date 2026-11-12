В Саратове суд изучит дело о вымогательстве с ущербом на 140 млн рублей

По данным Rusprofile, Алексей Техов с августа 2024 года руководит похоронной службой «Натрон». Также он является владельцем 2/3 компании, оставшаяся доля принадлежит Александру Гайворонскому. ООО «Специализированная похоронная служба «Натрон» основано в 1997 году в Саратове. С 7 июля 2021 по 13 сентября 2024 года долей в компании также владел Дмитрий Дмитриев. Также, по информации из открытых источников, летом 2003 года Кировский райсуд Саратова признал Алексея Техова виновным в убийстве и назначил ему 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. На свободу он вышел в декабре 2012 года, а в 2019-м пытался добиться снятия судимости, но безуспешно.