Торги по продаже имущества агропредприятия-банкрота в Прикамье вновь не состоялись
Электронные торги по продаже имущественного комплекса ООО «Великоленское» снова признаны несостоявшимися. Как следует из протокола, опубликованного на сайте торгов «Россия онлайн», на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Единым лотом предполагалось реализовать все виды имущества должника, включая земельные участки, здания, производственные строения, оборудование, сырье, права требования. Начальная цена лота составила 211,9 млн руб.
В мае рыночная стоимость имущественного комплекса ООО «Великоленское» была оценена в 125,3 млн руб. С такой оценкой не был согласен бывший владелец общества Михаил Трушников. Ранее он пояснял «Ъ-Прикамье», что стоимость актива должна быть выше заявленной. Решение собрания кредиторов об условиях реализации имущества должника он оспорил в арбитражном суде.
ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составляла 34,3 млн руб. В январе 2025 года имущественный комплекс предприятия был выставлен на продажу по аналогичной начальной стоимости.