В колонию отправили жителя Иркутска, ударившего чиновника в здании администрации

Инцидент произошел 5 декабря 2025 года в здании комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска. По информации прокуратуры, обвиняемый, недовольный бездействием властей по вопросу ремонта крыльца его дома, перепрыгнул через турникет и поднялся на третий этаж, где встретил работника комитета. В ходе конфликта мужчина ударил чиновника по голове, после чего дождался приезда полиции. На посетителя завели уголовное дело. В судебном заседании вину он не признал.