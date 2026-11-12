В колонию отправили жителя Иркутска, ударившего чиновника в здании администрации
Два года в колонии-поселении проведет 45-летний житель Иркутска, ударивший чиновника в здании администрации. Нападавшего признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 5 декабря 2025 года в здании комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска. По информации прокуратуры, обвиняемый, недовольный бездействием властей по вопросу ремонта крыльца его дома, перепрыгнул через турникет и поднялся на третий этаж, где встретил работника комитета. В ходе конфликта мужчина ударил чиновника по голове, после чего дождался приезда полиции. На посетителя завели уголовное дело. В судебном заседании вину он не признал.
Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле в Енисейске (Красноярский край) к 2,5 годам колонии общего режима приговорили местного жителя Михаила Колыванова, который обвинялся в нападении на главу города Валерия Никольского во время приема. По материалам дела, в ходе беседы визитер стал высказывать недовольство работой органов госвласти и местного самоуправления, после чего набросился на градоначальника. Чиновника со сломанным носом и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.