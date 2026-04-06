Житель Енисейска получил 2,5 года за избиение мэра во время приема

В Енисейске (Красноярский край) вынесли приговор местному жителю Михаилу Колыванову, который обвинялся в нападении на главу города Валерия Никольского во время приема. Подсудимому назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судов региона. Приговор не вступил в законную силу.

По материалам краевого управления Следственного комитета России, 28 ноября 2025 года 46-летний житель Енисейска пришел в мэрию на личный прием к главе города Валерию Никольскому. В ходе беседы посетитель стал высказывать недовольство работой органов госвласти и местного самоуправления, после чего набросился на градоначальника и причинил ему телесные повреждения.

Чиновника со сломанным носом и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Его обидчика передали правоохранительным органам. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и заключили под стражу. В январе 2026 года расследование было завершено.

Илья Николаев