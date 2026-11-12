Жителям Кубани с нарушениями зрения доставлено почтой более 1,8 тысячи посылок
С начала 2026 года жителям Краснодарского края с нарушением зрения почтой доставлено более 1800 писем и посылок. Как сообщила пресс-служба Почты России, такие отправления перевозятся наземным транспортом бесплатно.
Важным инструментом поддержки таких людей остается сервис бесплатной пересылки секограмм — особых почтовых отправлений для слепых и слабовидящих людей. Секограммы подаются к отправке в открытом виде, говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе компании, чаще всего в секограммах отправляют документы и книги, написанные шрифтом Брайля, электронные ручные увеличители, нитковдеватели, «говорящие» будильники и наручные часы, а также специализированные электронные книги с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления.
В одной секограмме допускается отправка до семи книг шрифтом Брайля. При этом объем брайлевской книги существенно превышает объем обычной книги — нередко одно произведение оформляется как многотомное издание, а вес одного тома может достигать 1 кг.