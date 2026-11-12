Жителям Кубани с нарушениями зрения доставлено почтой более 1,8 тысячи посылок

Как отметили в пресс-службе компании, чаще всего в секограммах отправляют документы и книги, написанные шрифтом Брайля, электронные ручные увеличители, нитковдеватели, «говорящие» будильники и наручные часы, а также специализированные электронные книги с функцией аудиовоспроизведения и голосового управления.