В Перми выросли доходы бюджета от платных парковок
За 10 месяцев 2026 года бюджет Перми пополнился 673,5 млн руб. от использования платных парковок. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Это на 217 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года.
За это же время административная комиссия Пермского городского округа вынесла постановления о штрафах за нарушения правил парковки на общую сумму 394,5 млн руб. При этом взыскать удалось 353,7 млн руб.
В дирекции также отметили рост числа выносимых постановлений. С января по октябрь 2026 года количество выносимых постановлений выросло до 161,1 тыс. В 2025 году за тот же период было зафиксировано 149,5 тыс. нарушений.