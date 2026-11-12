В Перми выросли доходы бюджета от платных парковок

За 10 месяцев 2026 года бюджет Перми пополнился 673,5 млн руб. от использования платных парковок. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Это на 217 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2025 года.