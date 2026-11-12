Победила дружба

Схема начисления очков в командном зачете учитывала не только позицию на финише, но и весовой коэффициент участника, что позволяло более тяжелым пилотам компенсировать разницу в скорости с более легкими. В итоге лучшую комбинацию скорости и веса собрала команда «Гермес Логистик» в составе Евгения Белкова и Андрея Еремина: в сумме пилоты набрали 22,5 балла, одержав победу.