Победила дружба
На картодроме Primo Karting впервые состоялась бизнес-гонка
5 ноября в Primo Karting вышли на старт восемь команд из самых разных сфер бизнеса: логистики, IT, спорта и развлечений, СМИ и авто. Каждую команду представляли два пилота, которые участвовали как в личном зачете, так и приносили очки всей команде в борьбе за главный трофей.
Участником мог стать фактически любой желающий, но сразу стало заметно, что команды подходят к гонке как к бизнесу и хотят добиться успеха, а не просто выйти на старт, поэтому быстро выделить команду-фаворита было достаточно сложно.
В личном зачете поул-позишн в квалификации и победу в финале одержал Владимир Статуев, представляющий команду «Газинформсервис», на второй позиции финишировал Евгений Белков из команды «Гермес Логистик», а на третью ступень подиума поднялся Александр Швецов, пилот команды компании «Рокси».
Отдельно стоит отметить единственную представительницу прекрасного пола Ольгу Карпусь — одного из пилотов команды ИД «Коммерсантъ»: она никогда не раньше не сидела за рулем карта и впервые принимала участие в подобном турнире, но сумела выйти на старт гонки и увидеть клетчатый флаг на финише!
Схема начисления очков в командном зачете учитывала не только позицию на финише, но и весовой коэффициент участника, что позволяло более тяжелым пилотам компенсировать разницу в скорости с более легкими. В итоге лучшую комбинацию скорости и веса собрала команда «Гермес Логистик» в составе Евгения Белкова и Андрея Еремина: в сумме пилоты набрали 22,5 балла, одержав победу.
На вторую ступень поднялись пилоты команды «Газинформсервис» Владимир Статуев и Алексей Литинский, набрав 16,25 балла, меньше очка им уступил коллектив MG Development. Игорь Ахалтцев и Роман Маслов набрали 15,75 балла и на 0,25 опередили команду «Рокси», оказавшуюся в шаге от подиума.
Гонка прошла в дружеской атмосфере и завершилась награждением на подиуме Primo Karting. Ее итоги таковы: первое место — «Гермес Логистик», второе — «Газинформсервис», третье — MG Development, четвертое — «Рокси», пятое — «Аэротруба Flystation», шестое — «Авидэл», седьмое — «ВнешТрансПорт», восьмое — «Коммерсантъ». Победила дружба!