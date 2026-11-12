В Испании прошла забастовка из-за проблем с доступностью жилья

В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за проблем с доступностью жилья и дороговизны жизни. По оценке профсоюзов, участие в ней приняли около 4 млн человек, и это несмотря на проливной дождь, а в некоторых городах и настоящий шторм. Пытаясь набрать очки у избирателей в преддверии досрочных выборов 29 ноября, правительство социалистов поспешило поддержать бастующих. Однако отставание от консервативных соперников у левых политических сил во главе с Педро Санчесом, стоящим у власти с 2018 года, остается довольно внушительным.