В Испании прошла забастовка из-за проблем с доступностью жилья
В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за проблем с доступностью жилья и дороговизны жизни. По оценке профсоюзов, участие в ней приняли около 4 млн человек, и это несмотря на проливной дождь, а в некоторых городах и настоящий шторм. Пытаясь набрать очки у избирателей в преддверии досрочных выборов 29 ноября, правительство социалистов поспешило поддержать бастующих. Однако отставание от консервативных соперников у левых политических сил во главе с Педро Санчесом, стоящим у власти с 2018 года, остается довольно внушительным.
По данным профсоюзов, самыми активными среди протестующих стали работники портов и автомобильной промышленности — 90% сотрудников, вовлеченных в эти сектора экономики, приняли участие в забастовке. В Мадриде, несмотря на проливной дождь, на улицы к вечеру среды вышло около 120 тыс. человек. В Барселоне за огромным баннером с надписью «Живи. А не просто выживай» по улицам прошлось, по данным властей, 55 тыс. человек, по данным организаторов — до 400 тыс.