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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Волга-Урал

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Казани в Ереван

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров задержанного рейса из Казани в Ереван. Перевозчику назначили штраф в размере 20 тыс. руб., сообщила пресс-служба Татарской транспортной прокуратуры.
Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Казани в Ереван

Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Казани в Ереван

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

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Проверка установила, что в июле из-за технической неисправности воздушного судна вылет рейса задержали более чем на 12 часов. При этом авиакомпания не предоставила пассажирам места в гостинице.
В отношении перевозчика возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).
Анна Кайдалова