Около 30% пациентов на Кубани переносят «мышиную лихорадку» в тяжелой форме
В Краснодарском крае в 2026 году не зарегистрировано летальных исходов от геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». Тяжелое течение заболевания наблюдается примерно у 30% пациентов, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что все пациенты с подтвержденным диагнозом ГЛПС подлежат обязательной госпитализации в инфекционные отделения медицинских учреждений. По данным минздрава, в больницах имеется достаточное количество коек и сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. При этом сбор и анализ информации о заболеваемости инфекционными болезнями, а также контроль эпидемиологической ситуации относятся к компетенции управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
В минздраве также отметили, что раннее выявление ГЛПС требует комплексной диагностики, включающей сбор эпидемиологического анамнеза, оценку клинических проявлений и лабораторные исследования. В числе первых симптомов заболевания — повышение температуры до 38–40 градусов, головная и мышечная боль, слабость, озноб, тошнота и рвота. При развитии болезни могут появиться боли в пояснице, уменьшение объема выделяемой мочи и отеки, что может свидетельствовать о поражении почек.
Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики при посещении лесов и уборке помещений, где могли находиться грызуны. В частности, продукты следует хранить в закрытых контейнерах, а перед уборкой дач, гаражей, погребов и чердаков надевать респиратор и перчатки. После длительного отсутствия в доме необходимо проветрить помещения и провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами. При возможном контакте с грызунами или их выделениями, а также при появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу.
Ранее СМИ сообщали о росте заболеваемости ГЛПС в ряде российских регионов. По информации федеральных изданий, в Нижегородской и Саратовской областях, Татарстане, Башкортостане и Удмуртии заболевание выявили у 1,5 тыс. человек.