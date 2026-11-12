Около 30% пациентов на Кубани переносят «мышиную лихорадку» в тяжелой форме

Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики при посещении лесов и уборке помещений, где могли находиться грызуны. В частности, продукты следует хранить в закрытых контейнерах, а перед уборкой дач, гаражей, погребов и чердаков надевать респиратор и перчатки. После длительного отсутствия в доме необходимо проветрить помещения и провести влажную уборку с дезинфицирующими средствами. При возможном контакте с грызунами или их выделениями, а также при появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу.