Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет с 2 по 7 января

Всемирный гастрофестиваль «День пельменя» пройдет в Ижевске с 2 по 7 января 2027 года. В нем примут участие повара из десяти регионов России, которые представят национальные блюда и гастрономические сувениры, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.