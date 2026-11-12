Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет с 2 по 7 января
На фестивале представят блюда повара из десяти регионов России
Всемирный гастрофестиваль «День пельменя» пройдет в Ижевске с 2 по 7 января 2027 года. В нем примут участие повара из десяти регионов России, которые представят национальные блюда и гастрономические сувениры, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Основной площадкой станет Центральная площадь Ижевска. Там разместят ярмарочный городок, где будут работать команды поваров федерального проекта «Гастрономическая карта России». В числе участников — кулинары из Камчатского края, Дагестана, Бурятии, Карелии, Республики Алтай, Алтайского края, Челябинской, Ростовской и Мурманской областей, а также Удмуртии.
Гости смогут попробовать, в частности, пельмени с крабом и северной креветкой, олениной, щукой и алтайской мраморной говядиной, а также удмуртские пельняни. В программе также запланированы кулинарные мастер-классы, концерты и презентации туристических возможностей городов и районов республики.
В январе 2026 года фестиваль посетили 82 тыс. человек, из них более 24 тыс. приехали из других регионов России. Годом ранее гостями мероприятия стали 52 тыс. человек.