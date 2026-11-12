В Ульяновске директора нижневартовской компании подозревают в хищении бюджетных средств

По версии следствия, подозреваемые в период с ноября 2024 года до декабря 2025 года решили похитить часть выделенных бюджетных средств предоставив городскому управлению по благоустройству заведомо ложные сведения с завышенными объемами и стоимостью выполненных работ и стройматериалов. При этом, как установило следствие, при ремонте контейнерных площадок были применены материалы низкого качества, не соответствующие техзаданию, в результате чего часть навесов пришла в негодность. Кроме того, на ряде площадок произошла просадка их фундамента.