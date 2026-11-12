В Ульяновске директора нижневартовской компании подозревают в хищении бюджетных средств
Ульяновские полицейские выявили факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт контейнерных площадок, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
Как отмечает ведомство, оперативники установили, что компания, зарегистрированная в Ханты-Мансийском автономном округе, выиграла тендер на выполнение работ по ремонту контейнерных площадок в Ленинском и Засвияжском районах Ульяновска. Заключенные муниципальные контракты предусматривали выполнение работ на сумму более 6 млн руб. Для их исполнения директор компании за денежное вознаграждение привлек двоих родственников — жителей Ульяновска 1992 и 1995 годов рождения.
По версии следствия, подозреваемые в период с ноября 2024 года до декабря 2025 года решили похитить часть выделенных бюджетных средств предоставив городскому управлению по благоустройству заведомо ложные сведения с завышенными объемами и стоимостью выполненных работ и стройматериалов. При этом, как установило следствие, при ремонте контейнерных площадок были применены материалы низкого качества, не соответствующие техзаданию, в результате чего часть навесов пришла в негодность. Кроме того, на ряде площадок произошла просадка их фундамента.
Всего, по данным УМВД, подозреваемым удалось похитить около 1 млн руб. Все трое, в том числе директор компании задержаны. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
В полиции название компании не раскрывают. Между тем, по данным портала госзакупок, речь идет о компании «Стройгарант» (ООО), зарегистрированной в деревне Вата Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО (фактически компания находится в Нижневартовске). Владелец и гендиректор компании. — Олег Биктеев.
В октябре и ноябре 2024 года компания стала победителем торгов и заключила контракты на ремонт контейнерных площадок стоимостью 2,333 млн руб. — в Ленинском районе и 4,117 млн руб. — в Засвияжском районе Ульяновска. Согласно данным портала, исполнение контрактов завершено, работы приняты.