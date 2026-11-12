На бывшем заводе Huyndai в Петербурге начали сборку кроссовера Votour V6
На автозаводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Петербург) стартовало производство кроссовера Votour V6, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Это вторая модель российского бренда Votour, созданного в рамках стратегического партнерства «АГР» и компании Defetoo. О выпуске кроссовера Votour V5 холдинг объявил в начале ноября этого года.
Речь идет о производстве полного цикла, которое стало возможно благодаря недавней модернизации завода. По информации пресс-службы автохолдинга, сейчас в сварочном производстве площадки задействовано 175 роботов, а в цехе окраски — 54.
Votour V6 является перелицованной моделью S06 китайского бренда Soueast, которая дебютировала на российском рынке весной 2026 года. Авто продается в единственной версии «Престиж» в передне - и полноприводном исполнении. Стоимость начинается от 3, 029 млн руб.
В облике нового кроссовера Votour V6 автопроизводитель выделяет безрамочную решетку радиатора, светодиодные фары, рельефные колесные арки и 19-дюймовые диски. Задние фонари образуют единую непрерывную световую полосу. Спортивный характер модели подчеркивает спойлер на крышке багажника. Продажи Votour V6 в России начнутся до конца 2026 года. Технические характеристики и комплектации кроссовера бренд объявит позднее.
Ранее на заводе стартовало производство Votour V5 (перелицованная версия Jetour Dashing), Tenet Plus L4 ( внешне напоминающий Lepas L4).