На бывшем заводе Huyndai в Петербурге начали сборку кроссовера Votour V6

На автозаводе холдинга «АГР» в Сестрорецке (Петербург) стартовало производство кроссовера Votour V6, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Это вторая модель российского бренда Votour, созданного в рамках стратегического партнерства «АГР» и компании Defetoo. О выпуске кроссовера Votour V5 холдинг объявил в начале ноября этого года.