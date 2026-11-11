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СпортФутбол

22-летний французский футболист умер от остановки сердца на тренировке

Защитник французского футбольного клуба «Сен-Дени» Ванис Онсор умер из-за остановки сердца на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба «Руана», воспитанником которого он являлся.
Игроку было 22 года. Отмечается, что партнеры по команде пытались его реанимировать, однако спасти футболиста не удалось.
«Ванис был нашим воспитанником. Он защищал цвета клуба на нескольких юношеских уровнях, а затем в резервной команде. В сезоне-2023/24 он провел три матча за основной состав и забил гол. "Руан 1899" выражает искренние соболезнования его семье и близким»,— говорится в сообщении.

Смерть на поле

26-летний мексиканский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Франсиско Леаль умер от повреждения головного мозга. Накануне он потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде поединка с соотечественником Раулем Иралесом. Леаль впал в кому и умер, не приходя в сознание. В головном мозге боксера были обнаружены сгустки крови
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26-летний мексиканский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Франсиско Леаль умер от повреждения головного мозга. Накануне он потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде поединка с соотечественником Раулем Иралесом. Леаль впал в кому и умер, не приходя в сознание. В головном мозге боксера были обнаружены сгустки крови

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19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи
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19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи

Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Голубь

В 2001 году во время матча с «Анжи» в Махачкале 23-летний вратарь ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым, оба получили тяжелейшие травмы головы. Перхун тем не менее доиграл матч до конца и уже по дороге в аэропорт впал в кому и умер через десять дней из-за отека мозга
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В 2001 году во время матча с «Анжи» в Махачкале 23-летний вратарь ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым, оба получили тяжелейшие травмы головы. Перхун тем не менее доиграл матч до конца и уже по дороге в аэропорт впал в кому и умер через десять дней из-за отека мозга

Фото ИТАР-ТАСС

Польская метательница молота Камила Сколимовская умерла в 2009 году в возрасте 26 лет во время тренировки от эмболии легочной артерии. Несмотря на то что олимпийская чемпионка чувствовала себя плохо последние дни перед смертью, она продолжала тренироваться в прежнем режиме
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Польская метательница молота Камила Сколимовская умерла в 2009 году в возрасте 26 лет во время тренировки от эмболии легочной артерии. Несмотря на то что олимпийская чемпионка чувствовала себя плохо последние дни перед смертью, она продолжала тренироваться в прежнем режиме

AP

29-летняя канадская лыжница Сара Берк, чемпионка мира 2005 года по хавпайпу, во время тренировки в Солт-Лейк-Сити в 2012 году упала на лед, ударившись головой. В итоге — кровоизлияние в мозг, операция, кома и затем смерть от остановки сердца
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29-летняя канадская лыжница Сара Берк, чемпионка мира 2005 года по хавпайпу, во время тренировки в Солт-Лейк-Сити в 2012 году упала на лед, ударившись головой. В итоге — кровоизлияние в мозг, операция, кома и затем смерть от остановки сердца

AP

24-летний итальянский велосипедист Фабио Казартелли, олимпийский чемпион 1992 года, погиб в 1995 году во время «Тур де Франс». Тогда велосипедисты еще могли выступать на соревнованиях без защитных шлемов. Группа гонщиков, в числе которых был Казартелли, не вписалась в поворот. Велосипедист получил много тяжелых травм, кровоизлияние в мозг оказалось смертельным
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24-летний итальянский велосипедист Фабио Казартелли, олимпийский чемпион 1992 года, погиб в 1995 году во время «Тур де Франс». Тогда велосипедисты еще могли выступать на соревнованиях без защитных шлемов. Группа гонщиков, в числе которых был Казартелли, не вписалась в поворот. Велосипедист получил много тяжелых травм, кровоизлияние в мозг оказалось смертельным

AP

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Чхве Ё Сам в 2007 году лидировал в бою с Хери Амолом из Индонезии, но в финале получил от противника удар в челюсть. Победителем его объявили, когда он уже находился в машине скорой помощи. Боксер умер через неделю после поединка от кровоизлияния в мозг
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Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Чхве Ё Сам в 2007 году лидировал в бою с Хери Амолом из Индонезии, но в финале получил от противника удар в челюсть. Победителем его объявили, когда он уже находился в машине скорой помощи. Боксер умер через неделю после поединка от кровоизлияния в мозг

AP

Австрийская лыжница Ульрике Майер (двукратная чемпионка мира в супергиганте) во время Кубка мира в 1994 году в Баварии потеряла баланс на трассе, ее занесло на столб с приборами. Спортсменка получила много переломов и умерла в тот же день от полученных травм
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Австрийская лыжница Ульрике Майер (двукратная чемпионка мира в супергиганте) во время Кубка мира в 1994 году в Баварии потеряла баланс на трассе, ее занесло на столб с приборами. Спортсменка получила много переломов и умерла в тот же день от полученных травм

AP

Марафонец Франсиску Лазару стал первым спортсменом, который умер во время Олимпийских игр. В 1912 году на V Играх в Стокгольме 21-летний португалец, бывший на Играх знаменосцем своей страны, испугался солнечных ожогов и намазал тело воском. Он упал на 29-м километре. Сначала посчитали, что смерть наступила из-за обезвоживания, позже выяснилось, что причиной был воск, затруднивший выделение пота и вызвавший перегрев организма спортсмена
9/139/13

Марафонец Франсиску Лазару стал первым спортсменом, который умер во время Олимпийских игр. В 1912 году на V Играх в Стокгольме 21-летний португалец, бывший на Играх знаменосцем своей страны, испугался солнечных ожогов и намазал тело воском. Он упал на 29-м километре. Сначала посчитали, что смерть наступила из-за обезвоживания, позже выяснилось, что причиной был воск, затруднивший выделение пота и вызвавший перегрев организма спортсмена

wiki

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный мастер спорта России 28-летний фигурист Сергей Гриньков (с 1982 года выступал в паре с Екатериной Гордеевой) умер из-за сердечного приступа во время тренировки в Лейк-Плэсиде в 1995 году
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Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный мастер спорта России 28-летний фигурист Сергей Гриньков (с 1982 года выступал в паре с Екатериной Гордеевой) умер из-за сердечного приступа во время тренировки в Лейк-Плэсиде в 1995 году

Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Футболист Марк-Вивьен Фоэ умер во время полуфинального матча на Кубок конфедераций между сборными Камеруна и Колумбии в 2003 году. Капитан камерунской команды упал на газон и позднее умер в больнице, так и не приходя в себя. Причина — остановка сердца
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Футболист Марк-Вивьен Фоэ умер во время полуфинального матча на Кубок конфедераций между сборными Камеруна и Колумбии в 2003 году. Капитан камерунской команды упал на газон и позднее умер в больнице, так и не приходя в себя. Причина — остановка сердца

AP

В 2004 году в матче между «Виторией» и «Бенфикой» венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену на 60-й минуте. После получения желтой карточки неожиданно упал на газон. Врачи констатировали остановку сердца
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В 2004 году в матче между «Виторией» и «Бенфикой» венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену на 60-й минуте. После получения желтой карточки неожиданно упал на газон. Врачи констатировали остановку сердца

AP

В 2007 году «Севилья» играла против «Хетафе». 22-летний защитник Антонио Пуэрта упал на газон в первом тайме, в раздевалке у игрока «Севильи» случился сердечный приступ, а в больнице он перенес еще шесть инфарктов, после чего умер
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В 2007 году «Севилья» играла против «Хетафе». 22-летний защитник Антонио Пуэрта упал на газон в первом тайме, в раздевалке у игрока «Севильи» случился сердечный приступ, а в больнице он перенес еще шесть инфарктов, после чего умер

AP

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Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент