22-летний французский футболист умер от остановки сердца на тренировке

19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи