22-летний французский футболист умер от остановки сердца на тренировке
Защитник французского футбольного клуба «Сен-Дени» Ванис Онсор умер из-за остановки сердца на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба «Руана», воспитанником которого он являлся.
Игроку было 22 года. Отмечается, что партнеры по команде пытались его реанимировать, однако спасти футболиста не удалось.
«Ванис был нашим воспитанником. Он защищал цвета клуба на нескольких юношеских уровнях, а затем в резервной команде. В сезоне-2023/24 он провел три матча за основной состав и забил гол. "Руан 1899" выражает искренние соболезнования его семье и близким»,— говорится в сообщении.