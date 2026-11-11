Германские военные отказались от китайских дронов

В октябре США запретили использовать китайские автомобили BYD на своей авиабазе Кадена в Японии. В начале 2026 года власти Польши запретили въезд китайских автомобилей на территорию охраняемых военных объектов. Аналогичный запрет в 2025 году ввели Минобороны Великобритании и Израиля.