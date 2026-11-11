Германские военные отказались от китайских дронов
Вооруженные силы Германии ввели немедленный запрет на использование на военных базах и полигонах БПЛА китайского производства. Как сообщает AP, запрет вызван опасениями по поводу возможного ослабления кибербезопасности, утечки данных или передачи секретной информации спецслужбам Китая. Имеющиеся сейчас в вооруженных силах страны беспилотники будут изъяты, их постепенно заменят модели германского или европейского производства.
В рамках принятой в 2024 году стратегии подразделения бундесвера могли закупать недорогие коммерческие БПЛА, в том числе производства Китая. Как отмечает The Guardian, нынешнее решение соответствует общей тенденции последних лет в западных странах, когда ограничивается использование китайской «умной» техники и транспорта на военных объектах.
В октябре США запретили использовать китайские автомобили BYD на своей авиабазе Кадена в Японии. В начале 2026 года власти Польши запретили въезд китайских автомобилей на территорию охраняемых военных объектов. Аналогичный запрет в 2025 году ввели Минобороны Великобритании и Израиля.