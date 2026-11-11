AP узнало о возможной передаче власти в КНДР дочери Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын готовится передать власть по наследству своей дочери Ким Чжу Э, пишет Asocciated Press (AP). Сейчас девочке 13 лет, и она регулярно сопровождает отца на крупных государственных мероприятиях — военных парадах, испытаниях баллистических ракет и официальных приемах.
Госпропаганда, по данным агентства, называет Ким Чжу Э «самым любимым и уважаемым» ребенком руководителя КНДР. Большинство опрошенных AP, покинувших Северную Корею, согласились с оценками южнокорейской разведки о том, что Ким Чжу Э — вероятная наследница Ким Чен Ына.
Бывший сотрудник северокорейского посольства в Лондоне Тхэ Ён Хо в беседе с AP отметил особый протокол, который соблюдают в отношении девочки государственные чиновники и партийная номенклатура. По его словам, такое обращение характерно для взаимодействия с будущим лидером, а не просто с ребенком руководителя.
При этом часть опрошенных агентством экспертов сомневается в возможности женщины стать главой КНДР из-за патриархальных традиций. В руководстве Трудовой партии Кореи из 17 директоров отделов только одна женщина — сестра лидера Ким Ё Чжон.