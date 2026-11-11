AP узнало о возможной передаче власти в КНДР дочери Ким Чен Ына

Бывший сотрудник северокорейского посольства в Лондоне Тхэ Ён Хо в беседе с AP отметил особый протокол, который соблюдают в отношении девочки государственные чиновники и партийная номенклатура. По его словам, такое обращение характерно для взаимодействия с будущим лидером, а не просто с ребенком руководителя.