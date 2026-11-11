12 ноября в Рыбинске отключат отопление более чем в 160 домах

Ограничение начнет действовать с 05:00 и продлится до окончания ремонтных работ. Под отключение попадут адреса на улицах 9 Мая, Кулибина, Солнечной, Бабушкина, Суркова, Приборостроителей, а также на проспектах Ленина и Серова и улице 50 лет ВЛКСМ.