Меру пресечения не изменила даже смерть
Художника «Ликвидации» оставили в СИЗО посмертно
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд 11 ноября рассмотрел жалобу защиты на продление ареста художника-постановщика сериала «Ликвидация» Александра Кондратова. Обвиняемый в госизмене (ст. 275 УК РФ) фигурант в конце октября скончался в больнице, куда его отправили из СИЗО. Апелляция решила, что в деле ничего не нарушено.
В Мосгорсуде адвокат Дмитрий Бирюлин просил заменить умершему стражу домашним арестом, поскольку мера пресечения обосновывалась лишь тяжестью обвинения, а не доводами о том, что подследственный может скрыться или повлиять на ход дела. В свою очередь возможность назначения домашнего ареста адвокат объяснял имевшейся у господина Кондратова квартирой в Москве. Но суд просьбу отклонил, формально оставив покойного в СИЗО.
По словам адвоката, в чем именно обвиняют господина Кондратова, до сих пор не ясно. В постановлении о возбуждении дела УФСБ по Москве и области лишь говорится, что преступление совершено «путем не менее шести публикаций» в интернете. Но ни даты, ни адреса публикаций адвокатам не раскрыли.
«Видимо, уже и не раскроют, так как мой подзащитный умер и следственные действия проводиться уже не будут»,— предположил адвокат Бирюлин в беседе с “Ъ”.
По его словам, после предъявления обвинения господина Кондратова на допросы не вызывали, лишь успев назначить лингвистическую экспертизу, но на какой она стадии, неясно.
Адвокат также отметил, что диспозиция ст. 275 УК РФ сейчас настолько широка, что под госизмену может попасть многое. Например, репост сообщений блогеров, перечисляющих часть прибыли ВСУ.
«Репостнув, вы увеличиваете количество подписчиков, а значит, и доходы, которые идут на поддержку противника»,— полагает защитник.
Александр Кондратов родился в Москве в 1974 году, но с 2012-го жил на Украине. В 2007-м на съемках сериала Сергея Урсуляка «Ликвидация», принесшего художнику ТЭФИ и «Золотого орла», познакомился со своей коллегой из Киева Татьяной Лаптевой, которая стала его женой и соавтором. Весной 2026 года постановщик, сохранивший российское гражданство, приехал в Россию, чтобы поменять загранпаспорт. 5 мая при прохождении погранконтроля в аэропорту Внуково господин Кондратов был задержан.
Вначале он оказался под стражей за мелкое хулиганство и неповиновение, а затем стал обвиняемым в госизмене. По словам адвоката, из материалов дела следует, что вину господин Кондратов признал и раскаялся. Господин Бирюлин не исключает, что это было сделано под давлением.
Мещанский суд арестовал Александра Кондратова, а 29 сентября продлил стражу на два месяца — до 5 декабря. Александр Кондратов предположительно умер 23 октября в Боткинской больнице, куда его увезли из СИЗО после того, как ему стало плохо с сердцем.
Уголовное преследование постановщика не прекращено, так как для этого требуется согласие родственников, которые проживают на Украине.