Меру пресечения не изменила даже смерть

По словам адвоката, в чем именно обвиняют господина Кондратова, до сих пор не ясно. В постановлении о возбуждении дела УФСБ по Москве и области лишь говорится, что преступление совершено «путем не менее шести публикаций» в интернете. Но ни даты, ни адреса публикаций адвокатам не раскрыли.