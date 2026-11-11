Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным после переговоров в Абу-Даби
Советник президента США Джаред Кушнер, принявший участие в трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине, сообщил, что вопрос территорий остается самым сложным.
«Территориальные вопросы будут самыми трудными, но мы уверены, что, пока мы будем заниматься решением других проблем, мы добьемся всеобъемлющего урегулирования»,— сказал господин Кушнер по итогам переговоров (трансляцию вел Fox News).
Переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США шли последние два дня. 12 ноября господин Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудут в Москву. Официально — для обсуждения обмена пленными, о чем договорились в Абу-Даби.