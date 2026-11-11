Михаилу Абызову сложили сроки

В ходе процесса подсудимый заявил, что компания Alion для РВК была «предметом гордости» в области инвестиций, а всего в нее было вложено $22,7 млн. Он опроверг доводы обвинения о том, что Alion была «какой-то непонятной технической компанией». По словам подсудимого, с 2010 по 2015 год команда ее специалистов разработала ряд технических решений, ставших революцией на рынке солнечных электростанций, например технологию автоматической очистки панелей электростанций, получила более 40 патентов, а также зарегистрировала в десяти странах мира свои ноу-хау. Именно на это инвесторами, включая РВК, были потрачены десятки миллионов долларов, сказал фигурант. Однако в 2015 году, по словам господина Абызова, на рынке возобновляемой энергии «произошла китайская солнечная технологическая революция», которая снизила цены на подобные разработки в два раза, что привело к падению выручки компании, а технологии «Aлиона» стали копировать другие фирмы, которые финансировали американо-китайские фонды. В итоге она лишилась ряда выгодных контрактов.