Михаилу Абызову сложили сроки
Бывший министр «Открытого правительства» осужден на 14 лет за хищения
Таганский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам заключения бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова по делу о хищении $5 млн у Российской венчурной компании (РВК), которые были вложены в качестве инвестиций в проекты американской Alion Energy Inc. По совокупности с первым приговором окончательный срок суд определил в 14 лет и назначил штраф в 80 млн руб. Защита намерена обжаловать судебное решение.
Для того чтобы рассмотреть уголовное дело Михаила Абызова, суду потребовалось чуть больше двух месяцев, а чтобы огласить приговор — не больше пяти минут. Зачитывая вводную и резолютивную части судебного акта, судья Ольга Сергеева признала подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За совершение этого преступления она назначила ему 6,5 года колонии общего режима, а по совокупности с первым приговором, в рамках которого господин Абызов был осужден на 12 лет строгого режима, окончательное наказание определила в 14 лет. Суд также взыскал сумму причиненного ущерба более 353 млн руб. и назначил штраф в 80 млн руб.
После отбытия срока осужденному запретили на три года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах госвласти. Был удовлетворен иск потерпевшей стороны в лице РВК.
Как писал ранее “Ъ”, прокуратура требовала назначить ему 8 лет общего режима, а присовокупив срок к первому приговору, настаивала на сроке в 15 лет заключения со штрафом в 90 млн руб.
По версии следствия, хищение на сумму $5 млн (353,7 млн руб. по курсу ЦБ) было совершено в 2016 году. В то время член правления АО РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич убедили совет директоров АО продолжить инвестировать бюджетные средства в проекты американской компании Alion Energy Inc. (финансирование шло с 2012 года), которая специализировалась на развитии технологий в области солнечной энергетики. После того как бюджетные деньги в размере $5 млн оказались в венчурной компании Alion Energy Inc., которая, как выяснилось, была убыточной и находилась в предбанкротном состоянии, соучастники, по версии следствия, перевели их на счета других компаний, обналичили и присвоили.
Следствие полагает, что хищения были организованы господином Абызовым, который являлся бенефициаром британского фонда Bright Capital Ltd. Через него и шло финансирование Alion, а участвовавшее в сделке ООО «Алион.ру Инжиниринг» якобы также было ему подконтрольно.
Сам Михаил Абызов утверждал, что наряду с РВК и другими венчурными фондами мирового уровня — Sequoia Capital, DAG Ventures, Global Cleantech Capital — был лишь одним из инвесторов и сам вложил (в частности, через венчурный фонд Batios Holdings Limited) большие средства в Alion, декларируя это как госслужащий. Он не контролировал Alion Energy Inc. и не имел возможности распределять денежные средства, поступившие фирме от инвесторов. Также он настаивал, что не имел никакого отношения к ООО «Алион.ру Инжиниринг». По словам подсудимого, он сам потерял деньги, как и многие другие венчурные инвесторы, поэтому его следовало признать не обвиняемым, а потерпевшим.
В ходе процесса подсудимый заявил, что компания Alion для РВК была «предметом гордости» в области инвестиций, а всего в нее было вложено $22,7 млн. Он опроверг доводы обвинения о том, что Alion была «какой-то непонятной технической компанией». По словам подсудимого, с 2010 по 2015 год команда ее специалистов разработала ряд технических решений, ставших революцией на рынке солнечных электростанций, например технологию автоматической очистки панелей электростанций, получила более 40 патентов, а также зарегистрировала в десяти странах мира свои ноу-хау. Именно на это инвесторами, включая РВК, были потрачены десятки миллионов долларов, сказал фигурант. Однако в 2015 году, по словам господина Абызова, на рынке возобновляемой энергии «произошла китайская солнечная технологическая революция», которая снизила цены на подобные разработки в два раза, что привело к падению выручки компании, а технологии «Aлиона» стали копировать другие фирмы, которые финансировали американо-китайские фонды. В итоге она лишилась ряда выгодных контрактов.
По словам господина Абызова, когда принималось решение выделить дополнительное финансирование, чтобы «спасти» фирму, оно было вынесено, как утверждал подсудимый, с учетом ее «кризисного» состояния, данные о котором от РВК не скрывались. В этой связи совет директоров РВК никто в заблуждение не вводил, настаивал фигурант.
«В итоге Аlion получила более $12 млн дополнительного финансирования, а не $5 млн и не только от РВК»,— сказал господин Абызов. Он отметил, что, несмотря на то что инвестиции, которые являются высокорискованным предприятием, в итоге не окупились, компания до сих пор функционирует «с действующими проектами и лицензиями». А РВК после возбуждения уголовного дела «по непонятным для здравого человека причинам» отказалась и от реструктуризации долга «Алиона», и от возврата в течение трех лет вложенных ею средств, а также не стала продавать принадлежащую ей долю в 11% другим инвесторам.
По мнению господина Абызова, возбуждение в 2018 году уголовного дела и «борьба за самосохранение некоторых сотрудников РВК», которые, как утверждал подсудимый, «оболгали» коллег, привели к тому, что господа Рязанцев и Чучкевич были осуждены на пять с половиной и шесть лет колонии общего режима, а подавший заявление о возбуждении уголовного дела гендиректор АО РВК Александр Повалко сам получил четыре года колонии.
При этом господин Абызов утверждал, что в указанный период работал министром, находясь под пристальным контролем ФСБ и администрации президента, а в работе РВК и ее сделках с «Алионом» не участвовал.
Фигурант заявил, что не причастен к хищениям, так как имел активы «в миллиарды долларов», а свою зарплату министра (в общей сложности более 70 млн руб.) с первого дня работы перечислял фонду «Подари жизнь» для тяжелобольных детей. Обращаясь к суду с последним словом, господин Абызов заявил, что «честно выполнял свою работу» и ему «не стыдно ни за один день, проведенный на госслужбе», добавив, что ему «трудно оправдываться от абстрактных обвинений».
Михаил Абызов в 2023 году был осужден на 12 лет за хищение в составе преступного сообщества 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» — крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, а также за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его активы, оцениваемые в 32 млрд руб., по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства. Свою вину господин Абызов тогда также отрицал.