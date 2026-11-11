В Перми осудили жителя Тулы за преступление против безопасности государства

Орджоникидзевский районный суд Перми признал фигуранта уголовного дела виновным. Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.