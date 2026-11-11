В Перми осудили жителя Тулы за преступление против безопасности государства
Сотрудники управлений ФСБ России по Тульской области и Пермскому краю пресекли противозаконную деятельность жителя Тулы. Как сообщает пресс-служба ведомства, он публично призывал оказывать помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Призывы он публиковал в интернет-мессенджере «Телеграм».
Следственный отдел УФСБ России по Тульской области возбудил по данному факту уголовное дело. Расследование провели сотрудники ведомства из Пермского края. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Орджоникидзевский районный суд Перми признал фигуранта уголовного дела виновным. Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно, а также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.