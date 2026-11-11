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Спорт

Россиянин Дмитрий Пименов завоевал золото ЧМ по стрельбе

Дмитрий Пименов стал победителем в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений на чемпионате мира. Турнир проходит в Дохе.
В финале российский спортсмен набрал 362,8 балла, установив юниорский рекорд мира. Кроме того, Пименов завоевал квоту на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Словак Патрик Яни, показавший результат 357,2 балла, занял второе место. Тройку лучших замкнул Нирадж Кумар из Индии (346,5).
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе завершится 14 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.
Спортивная стрельба

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент