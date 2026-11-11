В Тюменской области будут судить сотрудницу банка за хищение 16 млн у бойцов СВО
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы банка А. Винниковой. Она обвиняется в мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 и ч. 3 ст. 272 УК РФ), которые привели к хищению 16 млн руб., предназначавшихся участникам специальной военной операции. Дело направили в суд, сообщили в пресс-службе СКР.
Следствием установлено, что в 2025 году женщина действовала в составе организованной преступной группы. Используя служебное положение, она получала сведения о поступлении на счета военнослужащих выплат за заключение первого контракта о прохождении службы в зоне СВО.
Далее участники преступной группы оформляли от имени военнослужащих фиктивные заявления на перевод денег. Сотрудница банка перечисляла средства на счета сообщников. Похищенные деньги обналичивали и распределяли между участниками группы.
В ходе расследования она признала вину и дала показания, которые помогли установить и задержать еще троих участников группы. Расследование в отношении них продолжается.