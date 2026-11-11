Молодая, да первая

Тот факт, что первой полуфиналисткой из первой группы WTA Finals стала самая молодая ее участница Линда Носкова, выглядит неожиданным лишь на первый взгляд. Решение лидера мирового рейтинга Елены Рыбакиной сняться с турнира из-за вирусной инфекции повысило шансы на успешное выступление не только американок Коко Гауфф и Джессики Пегулы, соответственно четвертой и пятой ракеток мира, но и действующей победительницы Wimbledon, замыкающей топ-8. Более того, Носкова оказалась в сравнительно выгодном положении, поскольку с Мартой Костюк, которая, выступая в роли запасной, находится не в лучшей форме, в первом туре пришлось встречаться именно ей. Разобравшись с украинкой, она не только одержала важную победу, но и добавила себе уверенности перед встречей с Гауфф. И провела ее очень здорово, победив за 75 минут — 6:3, 6:3.