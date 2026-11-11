Молодая, да первая
Линда Носкова вышла в полуфинал WTA Finals
На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн определилась первая участница полуфинала. Обыграв в двух партиях американку Коко Гауфф, путевку туда гарантировала себе 21-летняя чешка Линда Носкова. В более раннем возрасте из группы WTA Finals не удавалось выходить ни одной другой теннисистке за последние 15 лет. В другом матче второго тура в первой группе еще одна представительница США Джессика Пегула уверенно справилась с украинкой Мартой Костюк.
Тот факт, что первой полуфиналисткой из первой группы WTA Finals стала самая молодая ее участница Линда Носкова, выглядит неожиданным лишь на первый взгляд. Решение лидера мирового рейтинга Елены Рыбакиной сняться с турнира из-за вирусной инфекции повысило шансы на успешное выступление не только американок Коко Гауфф и Джессики Пегулы, соответственно четвертой и пятой ракеток мира, но и действующей победительницы Wimbledon, замыкающей топ-8. Более того, Носкова оказалась в сравнительно выгодном положении, поскольку с Мартой Костюк, которая, выступая в роли запасной, находится не в лучшей форме, в первом туре пришлось встречаться именно ей. Разобравшись с украинкой, она не только одержала важную победу, но и добавила себе уверенности перед встречей с Гауфф. И провела ее очень здорово, победив за 75 минут — 6:3, 6:3.
А поскольку перед этим во втором туре Пегула также в двух сетах переиграла Костюк — 6:2, 7:5, Носкова обеспечила себе место в полуфинале. Теоретически после третьего тура может возникнуть ситуация, при которой у нее и двух американок будет по две победы.
Однако по дополнительным показателям Носкова в любом случае не опустится ниже второго места. Ее уверенной игре в Калифорнии способствуют и условия.
По сравнению с мартовским «тысячником» корт на стадионе Indian Wells Tennis Gardens стал более быстрым, и Носковой легче использовать те же самые козыри, которые позволили ей добиться триумфа на Wimbledon,— агрессивность на задней линии в сочетании с выходами к сетке.
Для чешки это уже вторая победа над Гауфф в нынешнем сезоне. Весной в 1/8 финала грунтового «тысячника» в Мадриде Носкова взяла верх на тай-брейке третьей партии. «Перед игрой я даже не знала, что в случае победы выйду в полуфинал, поскольку не собиралась заниматься математическими вычислениями»,— отметила дебютантка WTA Finals, которая стала самой молодой полуфиналисткой итогового турнира с 2011 года, когда в Стамбуле также в возрасте 21 года первенствовала ее соотечественница Петра Квитова.
Определилась и первая неудачница состязания в Индиан-Уэллсе — Костюк, которая перед своей встречей с Гауфф потеряла шансы на выход из группы.