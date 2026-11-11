В Омске из-за угрозы БПЛА отменили юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию

Всероссийские соревнования, на которые прибыли спортсмены из более чем 15 регионов страны, должны были стартовать на «G-Drive Арене». Первый день включает выступления фигуристов в танцах на льду, а также короткие программы у одиночников и одиночниц. Организаторы уточнили, что расписание турнира будет пересмотрено. Новые даты и время прокатов будут объявлены дополнительно.