В Омске из-за угрозы БПЛА отменили юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию
На турнир прибыли спортсмены из более чем 15 регионов страны
Первый день юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири», запланированный на 11 ноября в Омске, отменен из-за угрозы атаки беспилотников (БПЛА). Соответствующая информация появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
«В целях обеспечения безопасности спортсменов, зрителей и организаторов принято решение об отмене стартов первого дня»,— говорится в официальном сообщении организации. Режим угрозы атаки беспилотников введен в регионе сегодня днем, тогда же прошла жеребьевка спортсменов.
Всероссийские соревнования, на которые прибыли спортсмены из более чем 15 регионов страны, должны были стартовать на «G-Drive Арене». Первый день включает выступления фигуристов в танцах на льду, а также короткие программы у одиночников и одиночниц. Организаторы уточнили, что расписание турнира будет пересмотрено. Новые даты и время прокатов будут объявлены дополнительно.
Шестой этап юниорского Гран-при России планировалось провести в Омске с 11 по 13 ноября. Взрослый этап соревнований на той же арене запланирован на 14 и 15 ноября.