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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ярославль

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков занял второе место в рейтинге КХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков занял второе место в рейтинге игроков Континентальной хоккейной лиги. По данным рейтинга, опубликованного на официальном сайте КХЛ, его показатель составил 3,99 пункта.
Рушан Рафиков (в центре) во время матча.

Рушан Рафиков (в центре) во время матча.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Первое место занял нападающий челябинского «Трактора» Нэйтан Легаре с результатом 4,12 пункта. Третьим стал защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак — 3,66 пункта.
Накануне КХЛ признала Рафикова лучшим защитником девятой игровой недели. В четырех матчах он набрал шесть очков (один гол и пять передач), его показатель полезности составил «+4». Также на счету хоккеиста 11 блокированных бросков.
Виктория Самко