Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков занял второе место в рейтинге КХЛ
Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков занял второе место в рейтинге игроков Континентальной хоккейной лиги. По данным рейтинга, опубликованного на официальном сайте КХЛ, его показатель составил 3,99 пункта.
Первое место занял нападающий челябинского «Трактора» Нэйтан Легаре с результатом 4,12 пункта. Третьим стал защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак — 3,66 пункта.
Накануне КХЛ признала Рафикова лучшим защитником девятой игровой недели. В четырех матчах он набрал шесть очков (один гол и пять передач), его показатель полезности составил «+4». Также на счету хоккеиста 11 блокированных бросков.