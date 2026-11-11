Ущерб новосибирских селлеров от БПЛА снизит поступления в бюджет на 1 млрд рублей

«На объемы налоговых поступлений в бюджет в 2027 году окажут влияние законодательные факторы. Первое — это меры господдержки в виде продления сроков уплаты налогов пострадавшим лицам в результате атак беспилотных летательных аппаратов на объекты… группы Wildberries. Выпадающие доходы по сейлерам на территории Новосибирской области мы оцениваем до 1 млрд руб.»,— сказал руководитель управления.