Ущерб новосибирских селлеров от БПЛА снизит поступления в бюджет на 1 млрд рублей
Атаки беспилотников на складские объекты маркетплейсов в 2026 году приведут к снижению поступлений в бюджет Новосибирской области в 2027-м. Об этом сообщил глава регионального управления ФНС Геннадий Морозов.
Господин Морозов выступил на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2027 год. Они прошли в Законодательном собрании региона 11 ноября.
«На объемы налоговых поступлений в бюджет в 2027 году окажут влияние законодательные факторы. Первое — это меры господдержки в виде продления сроков уплаты налогов пострадавшим лицам в результате атак беспилотных летательных аппаратов на объекты… группы Wildberries. Выпадающие доходы по сейлерам на территории Новосибирской области мы оцениваем до 1 млрд руб.»,— сказал руководитель управления.
По оценкам ФНС, в 2027 году налоговые поступления в бюджет Новосибирской области составят 308 млрд руб. Это на 6% больше прогнозного показателя по итогам 2026 года.