В Ярославле иностранца осудили за попытку подкупа инспектора ДПС
Фрунзенский райсуд Ярославля приговорил иностранного гражданина к восьми месяцам лишения свободы за попытку дать взятку инспектору ДПС. Мужчина предложил полицейскому 15 тыс. руб., чтобы избежать доставления в отдел полиции и административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По материалам дела, инспектор остановил автомобиль Kia Soul для проверки документов. При проверке по служебным базам выяснилось, что водитель находится в реестре контролируемых лиц из-за нарушения режима пребывания в России.
Находясь на переднем пассажирском сиденье служебного автомобиля, мужчина передал инспектору деньги в обложке с документами и предложил не доставлять его в отдел полиции. В тот же день его задержали и заключили под стражу.
Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Переданные 15 тыс. руб. конфисковали в доход государства.
Иностранца признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).