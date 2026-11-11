Налоговая служба отозвала иск о банкротстве омского ФК «Иртыш»
Сумма требований ФНС составляла более 11,6 млн рублей
Арбитражный суд Омской области вернул исковое заявление межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области, требовавшей признать банкротом АНО «Футбольный клуб „Иртыш“». ФНС подала иск о признании омского клуба несостоятельным 30 октября, сумма требований составляла 11,6 млн руб. Однако спустя неделю, 6 ноября, ведомство направило ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения.
«Поскольку заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) судом к производству не принято, суд расценивает заявленное ходатайство как ходатайство о возвращении заявления»,— говорится в определении суда.
Ранее генеральный директор клуба Кирилл Ягодка сообщил о полном погашении задолженности перед бюджетом, что позволило «Иртышу» получить субсидию от министерства спорта Омской области. Клубу выделено 50 млн руб. на финансовое обеспечение уставной деятельности.