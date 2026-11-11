После введения платных парковок в Челябинске машины больше мешают вывозу мусора
Введение платных парковок в центре Челябинска обострило коммунальную проблему, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса. Водители, не желая тратить деньги на стоянку, переставляют автомобили во дворы жилых домов, что препятствует проезду техники.
Наиболее проблемными адресами являются дворы на проспекте Ленина и улице Красной.
«Мы просим водителей ответственно подойти к выбору места для парковки и не создавать помех для проезда коммунальной техники. Желание сэкономить может серьезно отразиться на состоянии дворов: переполненные баки, неприятный запах и заставленные мусором контейнерные площадки. Это не та картина, которую хочется видеть из окна дома. Давайте относиться уважительно друг к другу»,— отметил заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.
В ЦКС подчеркивают, что информацию о машинах, из-за которых мусоровозы не могут проехать, передают в управляющие компании и администрации. Свободный доступ к контейнерным площадкам необходим с 7:00 до 23:00.