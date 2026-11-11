Минфин Башкирии предлагает сократить расходы бюджета на 1,4 млрд рублей
Министерство финансов Башкирии представило законопроект о внесении изменений в годовой бюджет республики. Планируется, что расходы сократятся с 340,4 млрд до 339 млрд руб., а дефицит бюджета — с 37,4 млрд до 36 млрд руб.
Планируется, что с 13,6 млрд до 12,6 млрд руб. сократятся ассигнования на единовременную выплату за контракт о военной службе в Вооруженных силах России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы уменьшатся «в связи со снижением количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы». На 1,8 млрд руб. уменьшатся расходы на обслуживание госдолга Башкирии из-за переноса сроков размещения гособлигаций и привлечения банковских кредитов на следующий год. Из-за снижения численности получателей на 214,2 млн руб. уменьшатся субвенции Фонду пенсионного и социального страхования для ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Высвободившиеся 30 млн руб. бюджет потратит на единовременные выплаты отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий (вместо выдачи земельного участка). Ассигнования на обеспечение льготного проезда граждан с использованием единого социального проездного билета увеличатся на 300 млн руб.
Кроме того, на 408,3 млн руб. планируется увеличить субсидии коммунальным организациям. Еще 226,6 млн руб. бюджет перечислит в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по требованию надзорных ведомств. 448,9 млн руб. будут направлены на исполнение решений судов (например, о взыскании задолженности за коммунальные услуги и перевозку пассажиров железнодорожным транспортом). На 200 млн руб. увеличатся межбюджетные трансферы для «своевременного и полного финансового обеспечения социально-значимых и первоочередных расходных обязательств».
1,6 млрд руб. минфин оставит для увеличения объема средств, предназначенных на неотложные социальные расходы и исполнение обязательств по исполнительным листам.