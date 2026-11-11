Минфин Башкирии предлагает сократить расходы бюджета на 1,4 млрд рублей

Планируется, что с 13,6 млрд до 12,6 млрд руб. сократятся ассигнования на единовременную выплату за контракт о военной службе в Вооруженных силах России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы уменьшатся «в связи со снижением количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы». На 1,8 млрд руб. уменьшатся расходы на обслуживание госдолга Башкирии из-за переноса сроков размещения гособлигаций и привлечения банковских кредитов на следующий год. Из-за снижения численности получателей на 214,2 млн руб. уменьшатся субвенции Фонду пенсионного и социального страхования для ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.