В пяти регионах СКФО сократились продажи нелегальной табачной продукции
За 9 месяцев 2026 года в пяти регионах Северо-Кавказского федерального округа благодаря системе «Честный знак» снизилось количество продаж нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции. Реализацию таких товаров предотвращает разрешительный режим — механизм проверки на кассе, который защищает потребителей от небезопасной продукции. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Дагестане — на 81,9%, до 95,3 тыс. случаев. Об этом сообщил директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Максим Курганский на межрегиональном онлайн-марафоне «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал легализации продукции на Кавказе», организованном «Ъ-Кавказ» на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
По сравнению с первыми тремя кварталами 2025 года число таких случаев в Ставропольском крае сократилось на 62,9%, до 431,9 тыс., в Кабардино-Балкарии — на 65,3%, до 100,1 тыс., в Северной Осетии — на 55,7%, до 58,7 тыс., в Карачаево-Черкесии — на 11,9%, до 31,9 тыс. В Ингушетии за январь–сентябрь 2026 года система предотвратила 1,8 тыс. попыток продажи нелегальной продукции — на 10,5% больше, чем годом ранее.
Максим Курганский также озвучил данные об отклонениях, выявленных системой маркировки в обороте табачной и никотинсодержащей продукции. В Ставропольском крае их количество за год уменьшилось на 80%, до 1,49 млн, в Дагестане — на 87,3%, до 473,5 тыс., в Кабардино-Балкарии — на 80,9%, до 160 тыс., в Карачаево-Черкесии — на 75,5%, до 67,4 тыс., в Ингушетии — на 78,4%, до 8,4 тыс. Среди наиболее распространенных отклонений в январе–сентябре 2026 года нарушения, связанные с разрешительным режимом, составили 49,9%, нарушения установленных цен — 38,4%.
Еще 6,4% пришлось на оборот продукции участниками рынка с ненадлежащим статусом, 5,2% — на другие категории отклонений. В структуре причин блокировок на кассах преобладала продукция с признаками контрафакта (55,8%). Еще 17,3% блокировок были связаны с решениями органов государственной власти, 3% — с продукцией с признаками фальсификата.
При этом, несмотря на развитие инструментов контроля, доля нелегального рынка табачной продукции в России остается высокой. По данным последнего исследования ННЦК, она составляет 10,3% в пересчете на все население страны. Об этом заявил менеджер по связям с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин. По его словам, после двух лет снижения показателя тенденция изменилась и сейчас наблюдается увеличение продаж нелегальной продукции.
«Государство использует новые инструменты для борьбы с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции. Сигареты стали первой масштабной товарной категорией, которую охватила система „Честный знак“, последовательно вводится лицензирование всех звеньев товаропроводящей цепи на рынке. Однако доля нелегального рынка все еще высока. Основная причина, которая способствует его формированию, — сохраняющийся разрыв в ставках акцизов между странами-членами таможенного союза. Разница в налогообложении создает предпосылки для перетока более дешевой продукции из других стран ЕАЭС на территорию РФ», — отметил господин Трошкин.
По его мнению, для сокращения нелегального оборота необходимо проводить взвешенную акцизную политику, учитывающую уровень инфляции, покупательную способность населения и темпы индексации ставок в других странах ЕАЭС. Регуляторные меры, считает представитель JTI, должны снижать экономическую привлекательность нелегального рынка, не создавая избыточных барьеров для легального бизнеса. Кроме того, необходимо продолжать активную работу контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
В числе мер для повышения эффективности этой работы в ЦРПТ называют интеграцию с 27 ведомствами. Кроме того, оператор активно взаимодействует с органами государственной власти для защиты потребителей от нелегальной и небезопасной продукции. Повысить эффективность этой работы помогают системный обмен данными с контролирующими органами и освещение каждого случая пресечения незаконного производства и оборота товаров. У самих покупателей есть карманный помощник — приложение «Честный Знак», с помощью которого любой потребитель может самостоятельно проверить товар перед покупкой и оставить жалобу в случае нарушения при продаже товара или подозрения на фальсификат.