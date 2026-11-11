В пяти регионах СКФО сократились продажи нелегальной табачной продукции

В числе мер для повышения эффективности этой работы в ЦРПТ называют интеграцию с 27 ведомствами. Кроме того, оператор активно взаимодействует с органами государственной власти для защиты потребителей от нелегальной и небезопасной продукции. Повысить эффективность этой работы помогают системный обмен данными с контролирующими органами и освещение каждого случая пресечения незаконного производства и оборота товаров. У самих покупателей есть карманный помощник — приложение «Честный Знак», с помощью которого любой потребитель может самостоятельно проверить товар перед покупкой и оставить жалобу в случае нарушения при продаже товара или подозрения на фальсификат.