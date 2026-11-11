Двух подростков осудят в Барнауле за теракт на железной дороге
В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении четырех жителей Барнаула, обвиняемых в террористической деятельности и прохождении обучения в целях ее проведения (ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1, ст. 205.3 УК РФ). Среди фигурантов дела двое несовершеннолетних, сообщило Восточное МСУТ СКР.
По версии следствия, осенью 2025 года один из школьников переписывался в Telegram с неизвестным, который предложил за 25 тыс. руб. поджечь релейный шкаф. Для этого юноша привлек трех своих знакомых, среди которых один не достиг 18 лет.
2 ноября, установили правоохранители, злоумышленники устроили теракт на железной дороге в Барнауле. Видео с поджогом они отправили куратору, однако обещанных денег за это не получили, уточнили в ведомстве. Ущерб следствие оценило примерно в 590 тыс. руб.