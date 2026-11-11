Наследие на выход
Правительство Саратовской области сможет исключать памятники из реестра
Комитет по образованию и культуре Саратовской областной думы одобрил законопроект, передающий правительству региона право самостоятельно снимать с охраны объекты культурного наследия. Инициативу, продиктованную июльскими поправками в федеральное законодательство, представил глава регионального комитета культурного наследия Владимир Мухин. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2027 года и, несмотря на сохранение обязательного согласования с Минкультом РФ, существенно упростят процедуру освобождения исторических территорий — особенно с учетом накопившихся в области прецедентов спорного обращения с ценными зданиями.
В Саратовской области меняется порядок исключения объектов культурного наследия (ОКН) из единого государственного реестра. Соответствующие изменения в региональное законодательство были обсуждены 11 ноября 2026 года на заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы.
Министр — председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин сообщил, что в закон «Об охране и использовании объектов культурного наследия, находящихся на территории области» необходимо внести поправки для приведения его в соответствие с новыми нормами федерального законодательства.
По словам Владимира Мухина, законопроект предусматривает сразу три ключевых изменения, расширяющих полномочия Правительства Саратовской области и профильного комитета. В первую очередь речь идет о передаче полномочий по принятию решения об исключении объектов культурного наследия из государственного реестра. Второе изменение касается порядка принятия решений о проведении работ по сохранению таких объектов. Третье — наделение комитета полномочиями по утверждению и согласованию положений о научно-методических советах, которые будут рассматривать вопросы сохранения ОКН, в том числе при проведении работ на объектах деревянного зодчества, построенных до 1800 года.
Депутаты попросили главу ведомства подробнее рассказать о процедуре исключения объектов культурного наследия из реестра. Владимир Мухин пояснил, что новые правила будут касаться исключительно памятников регионального и местного (муниципального) значения, тогда как федеральные объекты по-прежнему остаются в ведении Российской Федерации. Основания для исключения не меняются: это по-прежнему полная физическая утрата объекта или утрата им историко-культурной ценности, что должно быть подтверждено заключением государственной историко-культурной экспертизы.
Инициаторами проведения такой экспертизы могут выступать как региональные власти, так и правообладатель объекта.
Меняется орган, принимающий итоговое решение. В настоящее время любой ОКН независимо от статуса исключается из реестра распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2027 года, после чего данное полномочие перейдет к субъектам РФ.
Согласно новым правилам, комитет культурного наследия готовит решение об исключении на основании экспертизы и направляет его в Министерство культуры Российской Федерации для обязательного согласования. В случае положительного решения федерального ведомства документ возвращается в регион, где комитет готовит проект распоряжения Губернатора Саратовской области об исключении объекта.
После подписания распоряжения сведения направляются для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр.
Депутатов также интересовало, много ли ОКН может попасть под исключение в связи с этими изменениями. Владимир Мухин отметил, что в последние годы объекты ставились на учет в строгом соответствии с законом. Проблемы с документацией характерны в основном для памятников, поставленных на учет в прошлом веке и в начале 2000-х годов, однако точное количество таких объектов он назвать затруднился. При этом министр подчеркнул, что утрата предмета охраны является не только основанием для снятия с учета, но и поводом для возбуждения уголовного дела.
Законопроект был одобрен комитетом и рекомендован к рассмотрению на ближайшем пленарном заседании Саратовской областной Думы.