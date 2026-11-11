Наследие на выход

Депутатов также интересовало, много ли ОКН может попасть под исключение в связи с этими изменениями. Владимир Мухин отметил, что в последние годы объекты ставились на учет в строгом соответствии с законом. Проблемы с документацией характерны в основном для памятников, поставленных на учет в прошлом веке и в начале 2000-х годов, однако точное количество таких объектов он назвать затруднился. При этом министр подчеркнул, что утрата предмета охраны является не только основанием для снятия с учета, но и поводом для возбуждения уголовного дела.