«Мечел-Кокс» оплатил грозивший банкротством долг
Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс», входит в группу «Мечел»). Причиной стало полное погашение долга предприятием, сообщает пресс-служба суда.
Иск о признании завода банкротом подало ООО «С Пром» в сентябре этого года. Местная организация просила включить в реестр требований 11,1 млн руб. основного долга и судебных расходов, а также 294,3 тыс. руб. неустойки. Компания хотела назначить временного управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
В 2021 году швейцарская компания Domini-Newfo Trading SA пыталась признать «Мечел-Кокс» банкротом, но предприятие за время рассмотрения дела выплатило долг в размере 42 тыс. евро, почти 386 тыс. долларов и 6 тыс. руб.