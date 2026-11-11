«Мечел-Кокс» оплатил грозивший банкротством долг

Иск о признании завода банкротом подало ООО «С Пром» в сентябре этого года. Местная организация просила включить в реестр требований 11,1 млн руб. основного долга и судебных расходов, а также 294,3 тыс. руб. неустойки. Компания хотела назначить временного управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».