Более чем в 10 муниципалитетах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА
В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты
Сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников объявили в Удмуртии, сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова. В 13 городах и районах включили сирены.
В 07:45 в республике ввели сигнал «Беспилотная опасность». В аэропорту Ижевска действуют ограничения на полеты.
В 10:15 в десяти районах Удмуртии, а также в Глазове, повторно включили сирены, сообщила в Мах врио главы республики Ольга Абрамова.