Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Удмуртия

Более чем в 10 муниципалитетах Удмуртии включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты
Сигнал «Опасное небо» из-за угрозы атаки беспилотников объявили в Удмуртии, сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова. В 13 городах и районах включили сирены.
В 07:45 в республике ввели сигнал «Беспилотная опасность». В аэропорту Ижевска действуют ограничения на полеты.
В 10:15 в десяти районах Удмуртии, а также в Глазове, повторно включили сирены, сообщила в Мах врио главы республики Ольга Абрамова.