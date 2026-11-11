Спрос на новые автомобили на Кубани вырос на 3,5% за год

Среди отдельных моделей лидером стала Voyah Free — количество поисковых запросов о ней увеличилось в 3,4 раза. Интерес к Lada Niva Travel вырос в 2,1 раза, к Lada Niva Legend — на 77,1%, к Lada Vesta Cross — на 56,1%, к Lada Largus — на 40,1%. В число моделей с наиболее заметной положительной динамикой также попали Lada Granta (+22,8%) и JAC T9 (+11,6%).