Спрос на новые автомобили на Кубани вырос на 3,5% за год
Средняя стоимость машины в Краснодарском крае достигла 3,3 млн рублей
За январь—октябрь 2026 года интерес пользователей к новым автомобилям в Краснодарском крае увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость машины на платформе «Авито Авто» составила 3,3 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.
Наибольшую динамику спроса среди марок показал Evolute: за десять месяцев пользователи искали автомобили бренда в 4,3 раза чаще, чем годом ранее. На втором месте оказалась Voyah с четырехкратным ростом интереса, на третьем — Sollers (+42,1%). Также в пятерку вошли Lada (+39,1%) и Jaecoo (+30%).
Среди отдельных моделей лидером стала Voyah Free — количество поисковых запросов о ней увеличилось в 3,4 раза. Интерес к Lada Niva Travel вырос в 2,1 раза, к Lada Niva Legend — на 77,1%, к Lada Vesta Cross — на 56,1%, к Lada Largus — на 40,1%. В число моделей с наиболее заметной положительной динамикой также попали Lada Granta (+22,8%) и JAC T9 (+11,6%).
При этом по некоторым моделям средняя цена на платформе снизилась. Сильнее всего подешевел Exeed VX — на 8,2%, до 5,5 млн руб. Стоимость Omoda C7 уменьшилась на 6,6%, до 3,2 млн руб., Chery Tiggo 9 — на 5%, до 4,4 млн руб., Exeed TXL — на 4,7%, до 4 млн руб., Jaecoo J7 — на 4,2%, до 3,1 млн руб.
В целом по России спрос на новые автомобили в октябре вырос на 7,2% относительно сентября и на 16,1% в годовом выражении. По словам руководителя продаж направления «Новые автомобили» «Авито» Артема Хомутинникова, покупатели проявляют интерес к разным категориям машин — от компактных городских моделей до семейных кроссоверов и внедорожников.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за год на 121% увеличилось количество откликов на предложения о подработке в автосервисах. При этом исполнители рассчитывали в среднем на 6,6 тыс. руб. за смену.