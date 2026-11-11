Топография преступлений, или город-соучастник

Именно на этом контрасте автор и строит свой Петербург: рядом живут парадные фасады и глухие дворы-колодцы, витрины с огнями и каморки под самой кровлей. В «Бедных людях» контраст виден глазами Макара Девушкина: Гороховая для него — улица, где «все так и блестит и горит»: материя и цветы под стеклами, богатые магазины. Но за этим фасадом прячется другая жизнь — ее видно, только если смотреть вниз и вглубь: в узкие дворы, на черные лестницы, в каморки под крышей. Тот же прием работает и в «Преступлении и наказании». Трактир со звучным названием «Хрустальный дворец» — далекое от роскоши «весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем, довольно пустых»: именно сюда Раскольников приходит читать в газетах о собственном убийстве. А в «Идиоте» контраст становится почти сценическим. Дом Рогожина на Гороховой — мрачный, «грязно-зеленый», с «негостеприимной» физиономией — все в нем «скрывается и таится»: богатый фасад, за которым прячется страсть, не знающая удержу. Что именно случится в этом доме — разговор впереди.