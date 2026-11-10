Средняя зарплата в Ижевске за год достигнет 106 тысяч рублей
В следующем году показатель может вырасти еще на 9,5%
Среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних организаций Ижевска по итогам 2026 года может составить 106,7 тыс. руб. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Такой прогноз содержится в документе о социально-экономическом развитии города на 2027–2029 годы.
В администрации прогнозируют, что в 2027 году среднемесячная зарплата вырастет еще на 9,5%, до 116,8 тыс. руб., в 2028 году — на 6,9%, до 124,8 тыс. руб., а в 2029 году — на 7,1%, до 133,7 тыс. руб. Одним из факторов роста в документе названо ежегодное повышение МРОТ темпами выше инфляции.
В 2025 году средняя зарплата на таких предприятиях составляла 94,9 тыс. руб., а за первое полугодие 2026 года выросла до 103,95 тыс. руб. Самые высокие заработки зафиксированы в добыче полезных ископаемых — в среднем 157,3 тыс. руб. в месяц. Наименьшие — в гостиницах и предприятиях общественного питания, где платили 64,1 тыс. руб. Разница между отраслями составила 2,5 раза.
Фонд оплаты труда крупных и средних организаций Ижевска в 2025 году составил 199,5 млрд руб. За первое полугодие 2026 года он увеличился на 15,4% к аналогичному периоду прошлого года. На обрабатывающие производства приходится 44% фонда оплаты труда; за шесть месяцев он вырос на 17,4%. По итогам 2026 года общий фонд оплаты труда, по оценке администрации, достигнет 227,3 млрд руб.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», по данным исследования РИА Новости, Удмуртия заняла 38-е место в рейтинге регионов по уровню и распределению зарплат. Доля работников с доходом свыше 200 тыс. руб. в месяц составила 2,9%, а получающих менее 45 тыс. руб. — 27,6%.