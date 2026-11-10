Средняя зарплата в Ижевске за год достигнет 106 тысяч рублей

В администрации прогнозируют, что в 2027 году среднемесячная зарплата вырастет еще на 9,5%, до 116,8 тыс. руб., в 2028 году — на 6,9%, до 124,8 тыс. руб., а в 2029 году — на 7,1%, до 133,7 тыс. руб. Одним из факторов роста в документе названо ежегодное повышение МРОТ темпами выше инфляции.