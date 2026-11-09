Удмуртия заняла 38-е место в рейтинге распределения зарплат
Доля работников с доходом выше 200 тыс. рублей составила 2,9%
Удмуртия заняла 38-е место среди регионов России по уровню и распределению заработных плат. Данные опубликованы в исследовании РИА Новости, которое учитывает долю работников с высокими и низкими доходами, а также диапазон наиболее распространенных зарплат.
В республике 2,9% работников получают более 200 тыс. руб. в месяц. Это ниже среднероссийского показателя — 7,5%. При этом доля сотрудников с зарплатой менее 45 тыс. руб. в Удмуртии составляет 27,6%, тогда как в целом по стране — 24,6%.
Диапазон типичных зарплат в регионе — от 43 тыс. до 90 тыс. руб. В среднем по России он составляет 46–115 тыс. руб. Под типичным диапазоном исследователи понимают зарплаты, которые получает половина работников: остальные относятся к четверти наиболее низко- и наиболее высокооплачиваемых.
Рейтинг составлен на основе данных о зарплатах работников организаций за период с сентября 2025 года по август 2026 года. Регионы ранжировали по доле сотрудников, получающих не менее 200 тыс. руб. в месяц.
Лидерами стали Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Последние места заняли Калмыкия, Ингушетия и Чечня.