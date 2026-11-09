Удмуртия заняла 38-е место в рейтинге распределения зарплат

В республике 2,9% работников получают более 200 тыс. руб. в месяц. Это ниже среднероссийского показателя — 7,5%. При этом доля сотрудников с зарплатой менее 45 тыс. руб. в Удмуртии составляет 27,6%, тогда как в целом по стране — 24,6%.