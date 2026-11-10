«Время, в котором мы существуем,— большая возможность проявиться»

— Я четыре года работал на фестивале Context у Дианы Вишневой, занимался труппой, был долгое время куратором проектов, много ставил сам. Сейчас большая занятость уже на своих проектах не позволяет качественно работать на фестивале. Мы поговорили с Дианой и поняли, что мне надо уходить. Но все равно продолжаем вместе работать. Выпустили «Вишневый сад. Сад вишневый». Идея спектакля принадлежит Диане, а мы с Максимом Севагиным ее воплотили в жизнь. Летом показывали замечательный спектакль «Сияние» в музее-усадьбе «Архангельское» совместно c ГАСО под руководством Филиппа Чижевского, с двумя танцевальными компаниями, Context и MAdance, и самой Дианой. В кульминации спектакля обе труппы и Диана станцевали «Болеро» Равеля, находясь в воде. То есть мы много чего делали и продолжаем делать, мой уход абсолютно не повлиял на наши отношения. Она ко мне очень хорошо относится и как к человеку, и как к хореографу, ей всегда интересно со мной.