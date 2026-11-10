Вождь краснокнижных
Золотодобытчику отказали в разработке недр в Зауралье
Компания «Весна» Марата Альгужина вновь не смогла получить под разработку более 62 га вдоль ручья Япракты в Баймакском районе Башкирии. Предприятие более 10 лет владеет лицензией на пользование недрами, однако распоряжаться землями не может из-за их сельскохозяйственного назначения. «Весна» попыталась изменить категорию участков в арбитражном суде, но выяснилось, что в долине ручья растут краснокнижные растения — ятрышник шлемоносный и кокушник длиннорогий. Биологи предложили использовать спорную территорию как памятник природы.
Как сообщал «Ъ», сибайское ООО «Весна» получило право на разработку золотоносного месторождения Япракты-Баскунзяк в Кусеевском сельсовете Баймакского района в августе 2015 года. В апреле 2023 года компания обратилась в администрацию поселения с просьбой изменить генплан и перевести участки в границах месторождения в земли промышленности для добычи россыпного золота.
Сельсовет ответил отказом, мотивируя решение мнением жителей села Кусеево и деревень Большебасаево и Исянбетово, высказанном на публичных слушаниях в 2022 году.
Оспорить вердикт в арбитражном суде Башкирии и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде «Весна» не смогла (см. «Ъ» от 10 января 2025 года). Однако летом 2025 года арбитражный суд Уральского округа отправил дело на пересмотр. Коллегия, в частности, обратила внимание на рекомендательный характер мнения местных жителей, а также указала на формальный подход судов при оценке действий сельсовета, поручив при новом рассмотрении иска найти баланс между интересами всех сторон (см. «Ъ» от 8 августа 2025 года).
В ходе возобновившегося спора представители «Весны» заявляли, что нахождение земли в зоне степной растительности не подразумевает уникальность территории для сельскохозяйственной деятельности. Сведения о добыче россыпного золота в этом районе известны с 1830-х годов, а данных о том, что когда-либо участки использовались для земледелия, нет, пояснял истец.
Также компания настаивала, что государство должно было учитывать возможное негативное воздействие на почву, выдавая разрешение на добычу полезных ископаемых: «государство считает экономически целесообразной добычу на этом участке полезных ископаемых со всеми ее природоохранными издержками». К тому же ущерб в любом случае будет возмещен при рекультивации, пыталась доказать организация.
Администрация сельсовета возражала, что угодья используются как пастбища, поэтому подлежат особой охране.
Кроме того, суду были представлены результаты экспертизы Уфимского института биологии УФИЦ РАН. Ученые установили, что на спорной территории произрастают растения, внесенные в Красные книги России и Башкирии — ятрышник шлемоносный и кокушник длиннорогий. Лучшим решением для сохранения популяции растений было бы создать памятник природы «Орхидные долины ручья Япракты», предложила экспертиза, тогда как разведка и добыча недр на участках без нарушений природоохранного законодательства невозможна.
«Весна» просила суд не учитывать результаты экспертизы, ссылаясь на нарушения, однако суд довод истца отклонил, согласившись с уникальностью и особой значимостью спорного участка недр и возможными неблагоприятными последствиями при добыче. Наконец, выяснилось, что спорные участки еще в конце прошлого года сняты с кадастрового учета, а значит заставить муниципалитет исполнить решение в отношении несуществующих участков не имеется.
Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает ключевым заключение судебной экспертизы, выявившей на участках под разработку краснокнижные растения. «Закон об охране окружающей среды прямо запрещает деятельность, ведущую к сокращению численности таких видов. При этом эксперты указали, что разработка россыпи неизбежно нарушит гидрологический режим, а пересадка орхидных практически невозможна. Это фактически исключает добычу на этих участках, и интерес недропользователя при таком балансе закономерно уступает публичному», — прокомментировал юрист.
В то же время экспертиза, по мнению господина Галимова, имеет и слабые места: например, не определены точные границы популяций растений, а минимальная дистанция для разведки и добычи — 100 м от ручья Япракты — рассчитана нормативом водоохранной зоны. «Однако "Весна" ограничилась возражениями и не заявила ходатайство о повторной экспертизе, без которой опровергнуть заключение было практически невозможно. В апелляции восполнить этот пробел будет сложно, а прямой законодательный запрет оставляет компании мало шансов на успех», — пояснил эксперт.