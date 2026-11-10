Вождь краснокнижных

В то же время экспертиза, по мнению господина Галимова, имеет и слабые места: например, не определены точные границы популяций растений, а минимальная дистанция для разведки и добычи — 100 м от ручья Япракты — рассчитана нормативом водоохранной зоны. «Однако "Весна" ограничилась возражениями и не заявила ходатайство о повторной экспертизе, без которой опровергнуть заключение было практически невозможно. В апелляции восполнить этот пробел будет сложно, а прямой законодательный запрет оставляет компании мало шансов на успех», — пояснил эксперт.