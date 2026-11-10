В Башкирии ожидаются туман, гололедица, мокрый снег и дождь
11 ноября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает Башгидрометцентр.
Ночью и местами днем пройдут небольшой мокрый снег и дождь, на некоторых участках дорог будет гололедица. Подует западный, юго-западный ветер, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до 0…-5°, днем — -1…+4°.
Ночью и утром на некоторых участках дорог будет туман, из-за которого видимость снизится до 500 м и менее.
В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой мокрый снег и дождь, днем существенных осадков не будет. Ночью и утром на некоторых участках возможна гололедица. Ветер будет западный, юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…-2°, днем —+2…+4°.