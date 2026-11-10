На Ставрополье сократилось число новых банкротств сельхозкомпаний

Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что в целом в АПК Юга и Кавказа динамика в 2026 году стала более сдержанной. За девять месяцев количество регистраций организаций в исследуемых отраслях сократилось с 6,19 тыс. до 4,97 тыс., тогда как число ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства сместились в сегмент юридических лиц. В большинстве регионов число новых дел в отношении индивидуальных предпринимателей, напротив, сократилось или не фиксировалось. При этом объем длящихся процедур остается значительным.