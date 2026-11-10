На Ставрополье сократилось число новых банкротств сельхозкомпаний
В Ставропольском крае за девять месяцев 2026 года инициировали три новых дела о банкротстве юридических лиц в сфере АПК. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано пять таких дел, следует из данных аналитического сервиса «Контур.Фокус», предоставленных «Ъ-Кавказ».
Сократилось и число новых дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей в аграрном секторе. Если за январь–сентябрь 2025 года было инициировано одно дело, то за тот же период 2026-го новых процедур не зафиксировано.
При этом число юридических лиц, уже находящихся на разных стадиях банкротства, на 1 октября 2026 года составило 19. На начало года таких компаний было 23, на 1 октября 2025-го — 22, а на 1 января 2025 года — 18. Таким образом, за девять месяцев текущего года количество компаний в процедурах уменьшилось на четыре.
Среди индивидуальных предпринимателей ситуация меняется незначительно. На 1 октября 2026 года в разных стадиях банкротства находились 67 ИП против 68 на начало года и 68 на 1 октября 2025-го. На 1 января 2025 года показатель также составлял 67. По количеству таких процедур Ставрополье занимает второе место среди регионов выборки после Ростовской области, где насчитывается 86 индивидуальных предпринимателей на разных стадиях банкротства. На Кубани их 55.
Число организаций в исследуемых отраслях на Ставрополье за январь–октябрь 2026 года уменьшилось на 36, или на 0,46%, до 7,73 тыс. В аналогичный период прошлого года наблюдалась обратная динамика: количество таких организаций увеличилось на 37, или на 0,48%, до 7,81 тыс.
Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что в целом в АПК Юга и Кавказа динамика в 2026 году стала более сдержанной. За девять месяцев количество регистраций организаций в исследуемых отраслях сократилось с 6,19 тыс. до 4,97 тыс., тогда как число ликвидаций увеличилось с 5,25 тыс. до 5,42 тыс. По оценке аналитиков, новые банкротства сместились в сегмент юридических лиц. В большинстве регионов число новых дел в отношении индивидуальных предпринимателей, напротив, сократилось или не фиксировалось. При этом объем длящихся процедур остается значительным.
В исследование «Контур.Фокуса» вошли организации в сферах растениеводства, животноводства, смешанного сельского хозяйства, вспомогательной деятельности по производству сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.