Работающих нижегородцев впервые за пять лет стало больше неработающих

Замгубернатора Егор Поляков пояснил, что к неработающим гражданам относятся не только дети и пенсионеры, но и те, кто не трудоустроен легально. Последних власти постепенно выводят из «тени». По данным правительства, с 2025 года более 100 тыс. нижегородцев трудоспособного возраста, которые числились безработными, официально вовлечены в экономику региона.