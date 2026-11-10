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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Приволжье

Работающих нижегородцев впервые за пять лет стало больше неработающих

Число работающих жителей Нижегородской области впервые за пять лет превысило число неработающих, сообщили в региональном правительстве. По данным на четвертый квартал 2026 года, в экономике региона занято более 1,5 млн человек.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Замгубернатора Егор Поляков пояснил, что к неработающим гражданам относятся не только дети и пенсионеры, но и те, кто не трудоустроен легально. Последних власти постепенно выводят из «тени». По данным правительства, с 2025 года более 100 тыс. нижегородцев трудоспособного возраста, которые числились безработными, официально вовлечены в экономику региона.
Галина Шамберина