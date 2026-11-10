В Анапе школа №35 получила статус лицея
Школа №35 Анапы получила новый статус — теперь это лицей имени генерал-майора, наказного атамана Черноморского казачьего войска А.Д. Безкровного. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
«В начале учебного года школа №35 получила новый статус — теперь это лицей им. А.Д. Безкровного. Здесь обучаются более 2,5 тыс. учеников, и их успеваемость ежегодно растет»,— написала Светлана Маслова в социальных сетях.
Отмечается, что в учреждении действуют предпрофильные и профильные классы, выстроена система инженерной, медицинской, информационной, педагогической и агротехнологической подготовки. Особое внимание уделяется казачьим традициям и духовно-нравственному воспитанию.
По словам главы Анапы, коллектив лицея — настоящие профессионалы, которые горят своим делом и умеют пробудить интерес у детей к разным наукам и ремеслам. Педагоги вместе с ребятами провели для нее экскурсию по вегетарию «Алексеевский сад», конструкторскому бюро «Прототип», «Кванториуму», музею «Память поколений», различным мастерским, часовне, а также медиастудии, где Светлана Маслова ответила на вопросы юных корреспондентов.
«Сегодня в школах Анапы функционируют 106 профильных классов. Эта уникальная инфраструктура позволяет детям не только освоить базовую школьную программу, но и сделать осознанный шаг к выбору будущей специальности», — подчеркнула глава города.
Как отметили в администрации, присвоение лицею имени А.Д. Безкровного является важным событием для образовательного сообщества города. Андрей Дмитриевич Безкровный — известный исторический деятель, чье имя связано с казачьими традициями и историей Кубани.
В пресс-службе добавили, что в лицее создана современная образовательная среда, позволяющая школьникам развивать практические навыки. В школе 63 кабинета и лаборатории, четыре мастерские технического труда, спортивные площадки, три больших спортивных зала, зал для занятий хореографией. Есть актовый зал на 497 мест, библиотека и просторная столовая на 600 посадочных мест, три спортивных зала, школьная православная часовня.
Отдельное внимание в учреждении уделяется патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти.
По данным администрации, система профильного обучения в Анапе продолжает развиваться. Профильные классы действуют по разным направлениям, что позволяет учитывать интересы и способности школьников, а также потребности экономики города-курорта. Власти муниципалитета намерены и далее поддерживать развитие образовательной инфраструктуры и повышение качества подготовки выпускников.