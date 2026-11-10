В Анапе школа №35 получила статус лицея

По словам главы Анапы, коллектив лицея — настоящие профессионалы, которые горят своим делом и умеют пробудить интерес у детей к разным наукам и ремеслам. Педагоги вместе с ребятами провели для нее экскурсию по вегетарию «Алексеевский сад», конструкторскому бюро «Прототип», «Кванториуму», музею «Память поколений», различным мастерским, часовне, а также медиастудии, где Светлана Маслова ответила на вопросы юных корреспондентов.